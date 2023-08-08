Костричук Кирилл Михеевич?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костричук Михей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костричук Надежда ? Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костричук Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костричук Ольга Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костричук Юхтим Кириллович
Смерть
Неизвестно