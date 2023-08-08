Костричук Кирилл Михеевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костричук Кирилл Михеевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костричук Михей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костричук Надежда ? Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костричук Мария Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костричук Ольга Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костричук Юхтим Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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