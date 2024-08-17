Максина Параскева Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти26.12.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1854
Отец ребёнка: Максин (Зарубин) Георгий Артемьевич
Рождение ребёнка
03.04.1857
Сын: Максин Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Максин (Зарубин) Георгий Артемьевич
Рождение ребёнка
09.05.1861
Дочь: Максина (Максина) Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Максин (Зарубин) Георгий Артемьевич
Смерть
26.12.1873