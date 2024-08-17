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Максина Параскева Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

26.12.1873

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин (Зарубин) Георгий Артемьевич

Рождение ребёнка
13.07.1854

Сын: Максин Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Максин (Зарубин) Георгий Артемьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1857

Сын: Максин Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Максин (Зарубин) Георгий Артемьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1861

Дочь: Максина (Максина) Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Максин (Зарубин) Георгий Артемьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.12.1873
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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