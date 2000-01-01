Малышев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1920
Дата смерти10.01.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1967