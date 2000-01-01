Малышев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1920

Дата смерти

10.01.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миланья (Маланья?) Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миланья (Маланья?) Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миланья (Маланья?) Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миланья (Маланья?) Андреевна

Смерть
10.01.1967
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