Жесткова (Радостина) Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жесткова (Радостина) Марфа Дмитриевна

Место рождения

Дворяновка, Ташолская волость, Ставропольский уезд

Дата рождения

Вычислено 1840

Дата смерти

После 05.11.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Дворяновка, Ташолская волость, Ставропольский уезд
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.11.1860

Муж: Жестков Терентий Георгиевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1869

Сын: Жестков Дмитрий Терентьевич

Отец ребёнка: Жестков Терентий Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1874

Дочь: (Жесткова) Варвара Терентьевна

Отец ребёнка: Жестков Терентий Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 05.11.1869

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