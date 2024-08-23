Жесткова (Радостина) Марфа Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1840
Дата смертиПосле 05.11.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1869
Сын: Жестков Дмитрий Терентьевич
Отец ребёнка: Жестков Терентий Георгиевич
Рождение ребёнка
29.11.1874
Дочь: (Жесткова) Варвара Терентьевна
Отец ребёнка: Жестков Терентий Георгиевич
Смерть
После 05.11.1869