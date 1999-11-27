Виноградова (Сметанкина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти27.11.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1956
Сын: Виноградов Александр Ильич
Отец ребёнка: Виноградов Илья Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.11.1999
Токсово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область