Виноградова (Сметанкина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Сметанкина) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

27.11.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1956

Сын: Виноградов Александр Ильич

Отец ребёнка: Виноградов Илья Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.11.1999
Токсово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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