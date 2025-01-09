Черкасов Сергей Тихонович Около 1788 — найти родственников по фамилии на Familio

Черкасов Сергей Тихонович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1788, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1812

Отец
Черкасов Тихон ГригорьевичОколо 1765 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Черкасов Тихон Григорьевич

Мать: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Военная служба
С 1812

Смерть
После 1812

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