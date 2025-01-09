Черкасов Сергей Тихонович
мужской, родился Около 1788, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1812
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Черкасов Тихон Григорьевич
Мать: не указана
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
С 1812
Смерть
После 1812