Родион Иванов
мужской, родился 1857, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИван Ильин1829 г.р.
МатьНадежда Никонорова1831 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Иван Ильин
Мать: Надежда Никонорова
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно