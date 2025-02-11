Родион Иванов 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Родион Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Иван Ильин1829 г.р.
Мать
Надежда Никонорова1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Иван Ильин

Мать: Надежда Никонорова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Смерть
Неизвестно

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