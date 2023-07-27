Воинкова (Воинкова) Домника Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Домника Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

03.11.1832

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Воинков Сампсон Семенов

Отец ребёнка: Воинков Семен Мартынов

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Воинков Трофим Семенов

Отец ребёнка: Воинков Семен Мартынов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1804

Сын: Воинков Максим Семенов

Отец ребёнка: Воинков Семен Мартынов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1805

Дочь: Феодосия Семенова

Отец ребёнка: Воинков Семен Мартынов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1810

Дочь: Зиновия Семенова

Отец ребёнка: Воинков Семен Мартынов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1814

Дочь: Елена Семенова

Отец ребёнка: Воинков Семен Мартынов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
03.11.1832
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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