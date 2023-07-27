Воинкова (Воинкова) Домника Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти03.11.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Воинков Семен Мартынов
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Воинков Семен Мартынов
Рождение ребёнка
29.04.1804
Отец ребёнка: Воинков Семен Мартынов
Рождение ребёнка
26.05.1805
Дочь: Феодосия Семенова
Отец ребёнка: Воинков Семен Мартынов
Рождение ребёнка
05.11.1810
Дочь: Зиновия Семенова
Отец ребёнка: Воинков Семен Мартынов
Рождение ребёнка
24.05.1814
Дочь: Елена Семенова
Отец ребёнка: Воинков Семен Мартынов
Смерть
03.11.1832
Причина смерти: от горячки