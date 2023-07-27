Воинков Семен Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиДо 1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Воинков Мартын Козмин
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Воинкова Домника Петрова
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Воинкова Домника Петрова
Рождение ребёнка
29.04.1804
Мать ребёнка: Воинкова Домника Петрова
Рождение ребёнка
26.05.1805
Дочь: Феодосия Семенова
Мать ребёнка: Воинкова Домника Петрова
Рождение ребёнка
05.11.1810
Дочь: Зиновия Семенова
Мать ребёнка: Воинкова Домника Петрова
Рождение ребёнка
24.05.1814
Дочь: Елена Семенова
Мать ребёнка: Воинкова Домника Петрова
Смерть
До 1826