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Воинков Семен Мартынов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

До 1826

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Воинков Мартын Козмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Воинков Сампсон Семенов

Мать ребёнка: Воинкова Домника Петрова

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Воинков Трофим Семенов

Мать ребёнка: Воинкова Домника Петрова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1804

Сын: Воинков Максим Семенов

Мать ребёнка: Воинкова Домника Петрова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1805

Дочь: Феодосия Семенова

Мать ребёнка: Воинкова Домника Петрова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1810

Дочь: Зиновия Семенова

Мать ребёнка: Воинкова Домника Петрова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1814

Дочь: Елена Семенова

Мать ребёнка: Воинкова Домника Петрова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
До 1826
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