Наумов (Николаевка?) Яков Уч. Вов Кузьмич
мужской, родился 03.08.1919, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 09.12.1989, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецТюляев-Наумов (Комаровка) Кузьма Никитович29.06.1895 г.р.
Супруги
Наумова Анна Николаевна02.08.1920 г.р.
Дети
Наумова Нина Яковлевна20.05.1940 г.р.
Наумова - Бабина Вера Яковлевна04.04.1947 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
03.08.1919
Отец: Тюляев-Наумов (Комаровка) Кузьма Никитович
Мать: ?
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1940
Дочь: Наумова Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
04.04.1947
Дочь: Наумова - Бабина Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Наумова Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
10.07.1950
Дочь: Наумова - Хашева Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна
Смерть
09.12.1989
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область