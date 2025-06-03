Наумов (Николаевка?) Яков Уч. Вов Кузьмич 03.08.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наумов (Николаевка?) Яков Уч. Вов Кузьмич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 03.08.1919, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 09.12.1989, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Тюляев-Наумов (Комаровка) Кузьма Никитович29.06.1895 г.р.
Супруги
Наумова Анна Николаевна02.08.1920 г.р.
Дети
Наумова Нина Яковлевна20.05.1940 г.р.
Наумова - Бабина Вера Яковлевна04.04.1947 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1919

Отец: Тюляев-Наумов (Комаровка) Кузьма Никитович

Мать: ?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1940

Дочь: Наумова Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
04.04.1947

Дочь: Наумова - Бабина Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Наумова Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
10.07.1950

Дочь: Наумова - Хашева Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна

Смерть
09.12.1989
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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