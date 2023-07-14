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Настя
Настя
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Витя
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Кирилл
Дети
Юля
Добавил:
ЛЛ
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Биография
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Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Витя
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Юля
Отец ребёнка:
Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Кирилл
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