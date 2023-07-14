Настя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Витя

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юля

Отец ребёнка: Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл

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