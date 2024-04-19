Ванюкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ванюков Леонтий Терентиев
Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Ванюкова) Агафья Терентьевна
Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович
Смерть
Неизвестно