Ванюкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюкова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюков Терентий Власович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ванюков Леонтий Терентиев

Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Ванюкова) Агафья Терентьевна

Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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