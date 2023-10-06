Герасименко Агафия Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти30.05.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Дочь: Герасименко Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич
Сын: Герасименко Сергей Кириллович
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич
Сын: Герасименко Степан Кириллович
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич
Сын: Герасименко Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич
Сын: Герасименко Тарасий Кириллович
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич
Дочь: Герасименко Акилина Кирилловна
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич
Дочь: Грушка Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич
Дочь: Герасименко Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич
Сын: Герасименко Петр Кириллович
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич
Дочь: Герасименко Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич
Дочь: Герасименко Матрона Кирилловна
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич
Сын: Герасименко Иван Кириллович
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич