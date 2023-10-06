Герасименко Агафия Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Агафия Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

30.05.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1872

Дочь: Герасименко Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1873

Сын: Герасименко Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.07.1876

Сын: Герасименко Степан Кириллович

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.05.1879

Сын: Герасименко Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.02.1882

Сын: Герасименко Тарасий Кириллович

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1883

Дочь: Герасименко Акилина Кирилловна

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1885

Дочь: Грушка Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.02.1888

Дочь: Герасименко Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.01.1890

Сын: Герасименко Петр Кириллович

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1891

Дочь: Герасименко Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1894

Дочь: Герасименко Матрона Кирилловна

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.05.1897

Сын: Герасименко Иван Кириллович

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.05.1912
Черниговская губерния, Российская империя
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