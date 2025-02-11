Балобанов-Комаров Никита Федотович/ Федорович
мужской, родился 1822, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.02.1889, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьВасса Дмитриевна1807 г.р.
Супруги
Ирина Ивановна1827 г.р.
Балобанова-Комарова Агафья Козьмина1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
29.06.1862
Жена: Ирина Ивановна
Смерть
21.02.1889