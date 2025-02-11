Балобанов-Комаров Никита Федотович/ Федорович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Балобанов-Комаров Никита Федотович/ Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1822, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.02.1889, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Васса Дмитриевна1807 г.р.
Отец
Федор Григорьевич Федот Рекрут В 1826 Г. Федот/ Федор Григорьевич1797 г.р.
Супруги
Ирина Ивановна1827 г.р.
Балобанова-Комарова Агафья Козьмина1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Федор Григорьевич Федот Рекрут В 1826 Г. Федот/ Федор Григорьевич

Мать: Васса Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балобанова-Комарова Агафья Козьмина

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Бракосочетание
29.06.1862

Жена: Ирина Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.02.1889
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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