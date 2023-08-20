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Сыроегина Людмила Александровна
Сыроегина Людмила Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.1968
Пол
Женский
Отец
Сыроегин Александр Викторович
1936 г.р.
Мать
Дурандина Мария Николаевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1968
Отец:
Сыроегин Александр Викторович
Мать:
Дурандина Мария Николаевна
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