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Матрена Фадеева
Матрена Фадеева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Денис
1762 г.р.
Дети
Андрей
1785 г.р.
???
1787 г.р.
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын:
Андрей
Отец ребёнка:
Денис
Рождение ребёнка
1787
Дочь:
???
Отец ребёнка:
Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Денис
Смерть
Неизвестно
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