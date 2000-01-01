Матрена Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Фадеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

1785 г.р.
1787 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Денис

Рождение ребёнка
1787

Дочь: ???

Отец ребёнка: Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денис

Смерть
Неизвестно
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