Клипперт (Данилова) Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт (Данилова) Марина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Юрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Клипперт Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клипперт Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Клипперт Дмитрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клипперт Дмитрий Яковлевич

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