Клипперт (Данилова) Марина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Юрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Клипперт Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: Клипперт Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно