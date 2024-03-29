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Паршин Тихон Зотович
Паршин Тихон Зотович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811
Дата смерти
1818
Пол
Мужской
Отец
Паршин Зот Ефимович
1774 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Паршин Зот Ефимович
Мать: не указана
Смерть
1818
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