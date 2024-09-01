Яковлева Татьяна Романовна 1803 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлева Татьяна Романовна

Место рождения

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.02.1823 ст.

Муж: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Дементий Матвеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.06.1826 ст.

Дочь: Никитина-Харитонова-Лукоянова (Матвеева) Марфа Дементьевна

Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Дементий Матвеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1832 ст.

Сын: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Лаврентий Дементьевич

Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Дементий Матвеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1836 ст.

Дочь: Никитина-Харитонова-Лукоянова (Матвеева) Матрона Дементьевна

Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Дементий Матвеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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