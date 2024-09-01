Яковлева Татьяна Романовна
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1823 ст.
Рождение ребёнка
25.06.1826 ст.
Дочь: Никитина-Харитонова-Лукоянова (Матвеева) Марфа Дементьевна
Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Дементий Матвеевич
Рождение ребёнка
04.08.1832 ст.
Сын: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Лаврентий Дементьевич
Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Дементий Матвеевич
Рождение ребёнка
02.11.1836 ст.
Дочь: Никитина-Харитонова-Лукоянова (Матвеева) Матрона Дементьевна
Отец ребёнка: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Дементий Матвеевич
Смерть
Неизвестно