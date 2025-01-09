Крехтунова (Горбунова) Татьяна Никитична
женский, родилась Около 1814, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1834
ОтецГорбунов Никита ЕгоровичОколо 1784 г.р.
МатьГорбунова КсенияОколо 1786 г.р.
Супруги
Крехтунов Иван КарповичОколо 1806 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Горбунов Никита Егорович
Мать: Горбунова Ксения
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834