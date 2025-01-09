Крехтунова (Горбунова) Татьяна Никитична Около 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Крехтунова (Горбунова) Татьяна Никитична

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1814, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1834

Отец
Горбунов Никита ЕгоровичОколо 1784 г.р.
Мать
Горбунова КсенияОколо 1786 г.р.
Супруги
Крехтунов Иван КарповичОколо 1806 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Горбунов Никита Егорович

Мать: Горбунова Ксения

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крехтунов Иван Карпович

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

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