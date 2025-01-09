Карнаухова Марфа Около 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Карнаухова Марфа

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1786

умерла После 1816

Супруги
Карнаухов Калин ПетровичОколо 1773 г.р.
Дети
Карнаухов Тимофей КалиновичОколо 1795 г.р.
Карнаухов Филимон КалиновичОколо 1811 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнаухов Калин Петрович

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Карнаухов Тимофей Калинович

Отец ребёнка: Карнаухов Калин Петрович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Карнаухов Филимон Калинович

Отец ребёнка: Карнаухов Калин Петрович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1816

Мы используем куки для улучшения работы сайта.