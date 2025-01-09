Карнаухова Марфа
женский, родилась Около 1786
умерла После 1816
Супруги
Карнаухов Калин ПетровичОколо 1773 г.р.
Дети
Карнаухов Тимофей КалиновичОколо 1795 г.р.
Карнаухов Филимон КалиновичОколо 1811 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Карнаухов Тимофей Калинович
Отец ребёнка: Карнаухов Калин Петрович
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Карнаухов Филимон Калинович
Отец ребёнка: Карнаухов Калин Петрович
Смерть
После 1816