(Титова) Анастасия Никитина 01.12.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

(Титова) Анастасия Никитина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.12.1866, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умерла 10.01.1867, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Отец
Титов НикитаОколо 1836 г.р.
Мать
Титова (Григорьева) ЕкатеринаОколо 1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1866

Отец: Титов Никита

Мать: Титова (Григорьева) Екатерина

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Крещение
01.12.1866
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
10.01.1867
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Похороны
13.01.1867
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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