(Титова) Анастасия Никитина
женский, родилась 01.12.1866, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла 10.01.1867, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ОтецТитов НикитаОколо 1836 г.р.
МатьТитова (Григорьева) ЕкатеринаОколо 1834 г.р.
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Рождение
01.12.1866
Отец: Титов Никита
Крещение
01.12.1866
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.01.1867
Похороны
13.01.1867