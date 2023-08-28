Маринкова Людмила Люся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринкова Людмила Люся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринков Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Маринков Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва (Маринкова) Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Маринков Геннадий

Смерть
Неизвестно

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