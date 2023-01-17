Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Мой Иван

Мать: не указана

ИВ-1737 Иван 20=1717 ИВ-1739 Иван 22=1717 ИВ-1740 Иван 23=1717 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван Иванов 70=1674 ИВ-1745 Иван Иванов 71=1674 ИВ-1746 Иван Иванов 31=1615 холост ИВ-1747 Иван Ива... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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