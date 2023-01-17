Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Мой Иван
Мать: не указана
ИВ-1737 Иван 20=1717 ИВ-1739 Иван 22=1717 ИВ-1740 Иван 23=1717 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван Иванов 70=1674 ИВ-1745 Иван Иванов 71=1674 ИВ-1746 Иван Иванов 31=1615 холост ИВ-1747 Иван Ива... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно