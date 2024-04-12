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Freund Eleonora Elisabeth

Место рождения

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

08.12.1823

Дата смерти

25.12.1833

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1823

Отец: Freund Johann Georg

Мать: Freund Anna Elisabeth

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
09.12.1829
Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Eleonora Jedicke v. Sh (v.), Maria Elisab. Schander (v.), Anna Elisab. König (led.), Joh. Phil. Schander (v.), Heinr. Jacob Freund (v.)
Смерть
25.12.1833
Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Freßen Krebs
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