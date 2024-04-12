Freund Eleonora Elisabeth
Место рождения
Дата рождения08.12.1823
Дата смерти25.12.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1823
Отец: Freund Johann Georg
Мать: Freund Anna Elisabeth
Крещение
09.12.1829
Восприемники Eleonora Jedicke v. Sh (v.), Maria Elisab. Schander (v.), Anna Elisab. König (led.), Joh. Phil. Schander (v.), Heinr. Jacob Freund (v.)
Смерть
25.12.1833
Freßen Krebs