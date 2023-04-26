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Сюндюков Николай
Сюндюков Николай
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1876
Дата смерти
1877
Пол
Мужской
Отец
Сюндюков Пантелеймон Яковлевич
1849 г.р.
Мать
Сюндюкова Мария Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Сюндюков Пантелеймон Яковлевич
Мать:
Сюндюкова Мария Яковлевна
Смерть
1877
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