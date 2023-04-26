Сюндюков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Сюндюков Пантелеймон Яковлевич

Мать: Сюндюкова Мария Яковлевна

Смерть
1877
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