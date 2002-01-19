Ключкина (Мамонова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1903
Дата смерти19.01.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1903
Отец: Мамонов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ключкин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нзарова (Ключкина) Галина Павловна
Отец ребёнка: Ключкин Павел Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1932
Отец ребёнка: Ключкин Павел Иванович
Смерть
19.01.2002