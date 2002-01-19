Ключкина (Мамонова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключкина (Мамонова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1903

Дата смерти

19.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1903

Отец: Мамонов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключкин Николай Павлович

Отец ребёнка: Ключкин Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нзарова (Ключкина) Галина Павловна

Отец ребёнка: Ключкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1932

Сын: Ключкин Юрий Павлович

Отец ребёнка: Ключкин Павел Иванович

Смерть
19.01.2002

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