Варганова Лешина Фекла Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.05.1893
Муж: Варгановъ Антоній
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
15.08.1897
Дочь: Варганова Наталія
Отец ребёнка: Варгановъ Антоній
Рождение ребёнка
1900
Сын: Варгановъ Степанъ
Отец ребёнка: Варгановъ Антоній
Рождение ребёнка
14.11.1903
Сын: Варгановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Варгановъ Антоній
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щипакина Агафія
Отец ребёнка: Варгановъ Антоній