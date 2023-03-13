Варганова Лешина Фекла Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варганова Лешина Фекла Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1893

Муж: Варгановъ Антоній

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
15.08.1897

Дочь: Варганова Наталія

Отец ребёнка: Варгановъ Антоній

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Варгановъ Степанъ

Отец ребёнка: Варгановъ Антоній

Рождение ребёнка
14.11.1903

Сын: Варгановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Варгановъ Антоній

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щипакина Агафія

Отец ребёнка: Варгановъ Антоній

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