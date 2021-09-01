Волынкина (Тумаева) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1938
Дата смертиОколо ?.09.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1938
Отец: Тумаев Василий
Мать: Тумаева Клавдия
Рождение ребёнка
03.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волынкин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волынкин Сергей Николаевич
Смерть
Около ?.09.2021
Куда, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость