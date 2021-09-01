Волынкина (Тумаева) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынкина (Тумаева) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1938

Дата смерти

Около ?.09.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1938

Отец: Тумаев Василий

Мать: Тумаева Клавдия

Рождение ребёнка
03.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волынкин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волынкин Сергей Николаевич

Смерть
Около ?.09.2021
Куда, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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