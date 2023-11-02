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- Ульяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

После 17.03.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Около 1851 г.р.

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

РС 200-13-200 стр.840-841 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 17.03.1858 ст - 29 лет)
Бракосочетание
Около 1850 ст.

Муж: - Семён Васильевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: - Дарья Семёновна

Отец ребёнка: - Семён Васильевич

Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область
РС 200-13-200 стр.841-842 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 17.03.1858 ст - 7 лет)
Смерть
После 17.03.1858 ст.

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