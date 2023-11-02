- Ульяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиПосле 17.03.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 200-13-200 стр.840-841 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 17.03.1858 ст - 29 лет)
Бракосочетание
Около 1850 ст.
Муж: - Семён Васильевич
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: - Дарья Семёновна
Отец ребёнка: - Семён Васильевич
Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область
РС 200-13-200 стр.841-842 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 17.03.1858 ст - 7 лет)
Смерть
После 17.03.1858 ст.