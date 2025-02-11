Зубряева (Кемаева) Ульяна Семёновна 1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Зубряева (Кемаева) Ульяна Семёновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1881, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Зубряев Илья Фотиевич22.07.1883 г.р.
Дети
Зубряев Фёдор Ильич07.06.1909 г.р.
(Зубряев) Пелагея Ильинична26.04.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
03.10.1901

Муж: Зубряев Илья Фотиевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.06.1909

Сын: Зубряев Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Зубряев Илья Фотиевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.04.1913

Дочь: (Зубряев) Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Зубряев Илья Фотиевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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