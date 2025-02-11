Зубряева (Кемаева) Ульяна Семёновна
женский, родилась 1881, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Зубряев Илья Фотиевич22.07.1883 г.р.
Дети
Зубряев Фёдор Ильич07.06.1909 г.р.
(Зубряев) Пелагея Ильинична26.04.1913 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1901
Рождение ребёнка
07.06.1909
Сын: Зубряев Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Зубряев Илья Фотиевич
Рождение ребёнка
26.04.1913
Дочь: (Зубряев) Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Зубряев Илья Фотиевич
Смерть
Неизвестно