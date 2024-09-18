Моисей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисей Петрович

Моисей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Моисеевич

Мать ребёнка: Селина Наталья Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Моисеевна

Мать ребёнка: Селина Наталья Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Селина Наталья Архиповна

Бракосочетание
20.11.1925

Жена: Селина Наталья Архиповна

Щетиновка, Белгородский муниципальный район, Белгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.