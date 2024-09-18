Моисей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Моисеевич
Мать ребёнка: Селина Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Моисеевна
Мать ребёнка: Селина Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Моисеевич
Мать ребёнка: Селина Наталья Архиповна
Бракосочетание
20.11.1925
Жена: Селина Наталья Архиповна
Щетиновка, Белгородский муниципальный район, Белгородская область