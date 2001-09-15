Афанасьева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1925
Дочь: Елифанова Мария
Отец ребёнка: Афанасьев Никита
Рождение ребёнка
15.02.1933
Сын: Афанасьев Александр
Отец ребёнка: Афанасьев Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасьев Никита
Смерть
Неизвестно