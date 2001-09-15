Афанасьева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1925

Дочь: Елифанова Мария

Отец ребёнка: Афанасьев Никита

Рождение ребёнка
15.02.1933

Сын: Афанасьев Александр

Отец ребёнка: Афанасьев Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Никита

Смерть
Неизвестно
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