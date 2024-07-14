Костромина (Осина) Параскева Данилова 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костромина (Осина) Параскева Данилова

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
09.11.1858

Муж: Костромин Денис Яковлев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.10.1868

Дочь: Костромина Параскева Денисова

Отец ребёнка: Костромин Денис Яковлев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.02.1871

Сын: Костромин Михей Денисов

Отец ребёнка: Костромин Денис Яковлев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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