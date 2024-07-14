Костромина (Осина) Параскева Данилова
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1858
Рождение ребёнка
12.10.1868
Дочь: Костромина Параскева Денисова
Отец ребёнка: Костромин Денис Яковлев
Рождение ребёнка
19.02.1871
Отец ребёнка: Костромин Денис Яковлев
Смерть
Неизвестно