Ефим Васильевич муж Елены — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Васильевич муж Елены

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Афанасьевна

Рождение ребёнка
03.01.1860 ст.

Сын: Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Елена Афанасьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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