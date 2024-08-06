Ефим Васильевич муж Елены
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Афанасьевна
Рождение ребёнка
03.01.1860 ст.
Сын: Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Елена Афанасьевна
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно