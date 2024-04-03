Ключникова (Романова?) Анна Васильевна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ключникова (Романова?) Анна Васильевна

Место рождения

д. Озерки Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Озерки Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ключникова) Нина Никифоровна

Отец ребёнка: Ключников Никифор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключников Никифор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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