Ключникова (Романова?) Анна Васильевна
Место рожденияд. Озерки Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Озерки Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ключникова) Нина Никифоровна
Отец ребёнка: Ключников Никифор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.