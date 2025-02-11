Вирясов Устин
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
(Вирясова) Ефросинья Устиновна16.06.1905 г.р.
Вирясов Василий УстиновичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вирясов Василий Устинович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
16.06.1905
Дочь: (Вирясова) Ефросинья Устиновна
Мать ребёнка: ?
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно