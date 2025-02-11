Вирясов Устин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Вирясов Устин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
(Вирясова) Ефросинья Устиновна16.06.1905 г.р.
Вирясов Василий УстиновичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вирясов Василий Устинович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
16.06.1905

Дочь: (Вирясова) Ефросинья Устиновна

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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