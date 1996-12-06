Челина Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения10.07.1948
Дата смерти06.12.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1948
Рождение ребёнка
22.11.1976
Дочь: Челина Юлия Константиновна
Мать ребёнка: Челина (Петрова) Светлана Васильевна
Бракосочетание
12.12.1984
Рождение ребёнка
18.08.1985
Дочь: Челина Алёна (Елена) Константиновна
Мать ребёнка: Челина (Петрова) Светлана Васильевна
Смерть
06.12.1996