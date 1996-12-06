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Челина Константин Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.07.1948

Дата смерти

06.12.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1948

Отец: Челин Александр Иванович

Мать: Челина Елена Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.11.1976

Дочь: Челина Юлия Константиновна

Мать ребёнка: Челина (Петрова) Светлана Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
12.12.1984

Жена: Челина (Петрова) Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
18.08.1985

Дочь: Челина Алёна (Елена) Константиновна

Мать ребёнка: Челина (Петрова) Светлана Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.12.1996

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