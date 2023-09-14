Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.?

Дочь: Степанова Наталья Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанова Павла Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Ульяна Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаминцева Александра Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева Прасковья Матвеена

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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