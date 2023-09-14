Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.10.?
Дочь: Степанова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанова Павла Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Ульяна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаминцева Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева Прасковья Матвеена
Смерть
Неизвестно