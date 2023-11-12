Борзов Филлип Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзов Филлип Владимирович

Борзов Филлип Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1985

Отец: не указан

Мать: Емельянова Нина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close