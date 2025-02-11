(Салмина) Аграфена Семенова 19.06.1898 — найти родственников по фамилии на Familio

(Салмина) Аграфена Семенова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 19.06.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 13.07.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Салмин Семён Андреев19.07.1852 г.р.
Мать
Салмина Варвара СемёноваДо 1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1898

Отец: Салмин Семён Андреев

Мать: Салмина Варвара Семёнова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
13.07.1898
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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