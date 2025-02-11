(Салмина) Аграфена Семенова
женский, родилась 19.06.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 13.07.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСалмин Семён Андреев19.07.1852 г.р.
МатьСалмина Варвара СемёноваДо 1859 г.р.
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Рождение
19.06.1898
Отец: Салмин Семён Андреев
Мать: Салмина Варвара Семёнова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.07.1898
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область