Сунгуров Егор Григорьевич
мужской, родился 1841, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьСофья Иванова1818 г.р.
ОтецСунгуров Григорий Пантелеев1820 г.р.
Дети
Сунгуров-Казаков Дмитрий Егорович1862 г.р.
Казаков Антон Егорович1866 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Сунгуров Григорий Пантелеев
Мать: Софья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сунгурова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казакова Александра Егоровна
Мать ребёнка: Сунгурова Евгения Алексеевна
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1862
Сын: Сунгуров-Казаков Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: Сунгурова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Сунгурова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
01.05.1876
Сын: Сунгуров Николай Егорович
Мать ребёнка: Сунгурова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
01.05.1876
Сын: Сунгуров-Казаков Арсений Егорович
Мать ребёнка: Сунгурова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
18.08.1879
Сын: Сунгуров-Казаков Андрей Егорович
Мать ребёнка: Сунгурова Евгения Алексеевна
Смерть
Неизвестно