Сунгуров Егор Григорьевич 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Сунгуров Егор Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1841, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Софья Иванова1818 г.р.
Отец
Сунгуров Григорий Пантелеев1820 г.р.
Дети
Сунгуров-Казаков Дмитрий Егорович1862 г.р.
Казаков Антон Егорович1866 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Сунгуров Григорий Пантелеев

Мать: Софья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Сунгурова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казакова Александра Егоровна

Мать ребёнка: Сунгурова Евгения Алексеевна

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

23

Рождение ребёнка
1862

Сын: Сунгуров-Казаков Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Сунгурова Евгения Алексеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1866

Сын: Казаков Антон Егорович

Мать ребёнка: Сунгурова Евгения Алексеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.05.1876

Сын: Сунгуров Николай Егорович

Мать ребёнка: Сунгурова Евгения Алексеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.05.1876

Сын: Сунгуров-Казаков Арсений Егорович

Мать ребёнка: Сунгурова Евгения Алексеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.08.1879

Сын: Сунгуров-Казаков Андрей Егорович

Мать ребёнка: Сунгурова Евгения Алексеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.