Митрошина (Тихонова) Серафима Николаевна
женский, родилась 10.08.1924, деревня Рождественское
умерла ?.08.2005, Ялта, Ялта, Республика Крым
ОтецТихонов Николай Кириллович01.12.1901 г.р.
Супруги
Митрошин Виталий Васильевич24.06.1924 г.р.
Митрошин Виталий Васильевич22.06.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1924
Отец: Тихонов Николай Кириллович
Мать: скрыто настройками приватности
деревня Рождественское
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.2005
Ялта, Ялта, Республика Крым