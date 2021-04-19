Митрошина (Тихонова) Серафима Николаевна 10.08.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Митрошина (Тихонова) Серафима Николаевна

Автор
ИБ
Березина (Коваленко) И.

женский, родилась 10.08.1924, деревня Рождественское

умерла ?.08.2005, Ялта, Ялта, Республика Крым

Отец
Тихонов Николай Кириллович01.12.1901 г.р.
Супруги
Митрошин Виталий Васильевич24.06.1924 г.р.
Митрошин Виталий Васильевич22.06.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1924

Отец: Тихонов Николай Кириллович

Мать: скрыто настройками приватности

деревня Рождественское

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрошин Виталий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрошин Виталий Васильевич

Смерть
?.08.2005
Ялта, Ялта, Республика Крым

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