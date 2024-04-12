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Гололобов Степан Иванович

Место рождения

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1855

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Гололобов Иван Матвеевич

Мать: Гололобова Евдокия Алексеевна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрена Степановна

Мать ребёнка: Гололобова Екатерина Сергеевна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Степановна

Мать ребёнка: Гололобова Екатерина Сергеевна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Военная служба
1855
В ратниках с 1855
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гололобова Екатерина Сергеевна

Смерть
После 1855
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