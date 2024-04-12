Гололобов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрена Степановна
Мать ребёнка: Гололобова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Гололобова Екатерина Сергеевна
Военная служба
1855
В ратниках с 1855
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1855