Доброхотова (Сухарева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доброхотова (Сухарева) Мария Ивановна

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Сухарев Иван

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хведченя (Доброхотова) Лидия (Лида) Алексеевна

Отец ребёнка: Доброхотов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доброхотов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Доброхотов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беликова (Доброхотова) Мария (Маша) Алексеевна

Отец ребёнка: Доброхотов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митюшкина (Доброхотова) Евгения (Женя) Алексеевна

Отец ребёнка: Доброхотов Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доброхотов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Доброхотов Пётр (Петя) Алексеевич

Отец ребёнка: Доброхотов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
07.11.1895

Дочь: Шелепова (Доброхотова) Капитолина (Капиталина) (Капа) Алексеевна

Отец ребёнка: Доброхотов Алексей Александрович

Смерть
1939

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