Доброхотова (Сухарева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Сухарев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хведченя (Доброхотова) Лидия (Лида) Алексеевна
Отец ребёнка: Доброхотов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доброхотов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Доброхотов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беликова (Доброхотова) Мария (Маша) Алексеевна
Отец ребёнка: Доброхотов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Доброхотов Пётр (Петя) Алексеевич
Отец ребёнка: Доброхотов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
07.11.1895
Смерть
1939