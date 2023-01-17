Вахина (Соколова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахина (Соколова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1902

Муж: Вахин Иван Демидович

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.07.1902

Дочь: Вахина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Вахин Иван Демидович

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.07.1904

Сын: Вахин Илья Иванович

Отец ребёнка: Вахин Иван Демидович

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.04.1906

Сын: Вахин Василий Иванович

Отец ребёнка: Вахин Иван Демидович

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.03.1908

Сын: Вахин Иван Иванович

Отец ребёнка: Вахин Иван Демидович

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.04.1909

Дочь: Вахина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Вахин Иван Демидович

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.06.1911

Дочь: Вахина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вахин Иван Демидович

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.02.1914

Сын: Вахин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вахин Иван Демидович

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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