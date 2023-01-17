Вахина (Соколова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1902
Муж: Вахин Иван Демидович
Рождение ребёнка
01.07.1902
Дочь: Вахина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Вахин Иван Демидович
Рождение ребёнка
14.07.1904
Сын: Вахин Илья Иванович
Отец ребёнка: Вахин Иван Демидович
Рождение ребёнка
11.04.1906
Отец ребёнка: Вахин Иван Демидович
Рождение ребёнка
25.03.1908
Сын: Вахин Иван Иванович
Отец ребёнка: Вахин Иван Демидович
Рождение ребёнка
01.04.1909
Дочь: Вахина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Вахин Иван Демидович
Рождение ребёнка
18.06.1911
Дочь: Вахина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Вахин Иван Демидович
Рождение ребёнка
12.02.1914
Отец ребёнка: Вахин Иван Демидович
Смерть
Неизвестно