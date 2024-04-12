(Некрасова) Аграфена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Аграфена Антоновна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.06.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1820

Отец: Некрасов Антон Семенович

Мать: Некрасова Ирина Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1841

Муж: Некрасов Петр Алексеев

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Некрасов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Некрасова Анна Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Некрасов Василий Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.05.1850

Сын: Некрасов Павел Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1856

Сын: Некрасов Владимир

Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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