(Некрасова) Аграфена Антоновна
Место рождения
Дата рождения03.06.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1820
Отец: Некрасов Антон Семенович
Мать: Некрасова Ирина Ивановна
Бракосочетание
12.01.1841
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Некрасов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Некрасова Анна Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Некрасов Василий Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеев
Рождение ребёнка
25.05.1850
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеев
Рождение ребёнка
05.07.1856
Сын: Некрасов Владимир
Отец ребёнка: Некрасов Петр Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно