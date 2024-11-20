Толстошеев Филимон Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстошеев Филимон Федорович

Место рождения

Верхние Пупки, Козловский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толстошеев Фёдор

Мать: не указана

Верхние Пупки, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1656 ст.

Сын: Толстошеев Юрий Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Верхние Пупки, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1657 ст.

Сын: Толстошеев Абакум Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Берёзовка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1662 ст.

Сын: Толстошеев Лазарь Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Верхние Пупки, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Березовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния

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