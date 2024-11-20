Толстошеев Филимон Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Толстошеев Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1656 ст.
Сын: Толстошеев Юрий Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1657 ст.
Сын: Толстошеев Абакум Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Берёзовка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1662 ст.
Сын: Толстошеев Лазарь Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Березовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния