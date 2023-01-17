Александрова (Никитина) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти16.08.1926
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
20.01.1899
Сын: Александров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Александров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1899
Сын: Александров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Александров Михаил Александрович
Смерть
16.08.1926