Александрова (Никитина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Никитина) Елена Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

16.08.1926

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Никитин Николай Александрович

Мать: Никитина Елена Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1898

Муж: Александров Михаил Александрович

Рождение ребёнка
20.01.1899

Сын: Александров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Александров Михаил Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1899

Сын: Александров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Александров Михаил Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.08.1926
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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