Шаманина Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Степанида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Шаманин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шаманин Василий Ильич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1820

Муж: Шаманин Василий Ильич

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Устина Васильевна

Отец ребёнка: Шаманин Василий Ильич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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