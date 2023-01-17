Шаманина Степанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Шаманин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шаманин Василий Ильич
Бракосочетание
До 1820
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Устина Васильевна
Отец ребёнка: Шаманин Василий Ильич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно